Zo eten ze haring over de grens

Denemarken: Op Smørrebrød en gebakken

Hoewel de Denen en Noren de Hollandse Nieuwe vangen en kaken, eten ze deze Noordzeevis niet zoals wij dat doen. Ze eten hun zure haring graag op typisch Smørrebrød (roggebrood), gegarneerd met een rood uitje, een augurkje en wat groen.

Een ander typisch Deens lunchgerecht is gebakken haring in azijn. Ze draaien de haringfilets in roggemeel en bakken dit in margarine. Vervolgens doen ze er een marinade over van azijn, suiker en peperkorrels, en laten het een hele dag trekken. De volgende dag eten ze het op roggebrood.

Duitsland: Zuur en met aardappeltjes

Onze oosterburen eten ook graag zure, ingelegde haring. Bijvoorbeeld met wat aardappeltjes en room. Die zure haring wordt in Duitsland ook wel Bismarckharing genoemd. Het gaat hierom verse, gefileerde haring die is ingelegd en traditioneel wordt verpakt in kleine houten vaten.

Achter de naam van deze haring zit trouwens een verhaal: Otto von Bismarck was de eerste kanselier van Duitsland en stond bekend om zijn liefde voor drank, tabak en lekker eten. Karoline en Johann Wiechmann waren fan van de staatsman en runden een haringbedrijf in Stralsund, aan Oostzeekust. Ze stuurden hem daarom een vaatje haring vergezeld van een briefje met de vraag of ze hun ingelegde vis naar hem mochten vernoemen. Bismarck schreef terug en willigde hun verzoek in, nu betreft Bismarckharing alle Duitse haring die in azijn en kruiden is ingelegd.

Belgische lekkerbekjes

Nee, dit betekent niet dat de Belgen de haring in bloem rollen en hem vervolgens in de frituur gooien. Onze zuiderburen hebben het over lekkerbekjes als ze verse haringfilets serveren met een tartaar-sausje en rode uienringen. Overigens eten de Belgen ook ’gewoon’ Hollandse Nieuwe, maar zij hebben het dan over maatjes.

Zweedse ’rotte haring’

Het Zweedse surströmming gaat momenteel de wereld over door de populaire online challenge. Deze Oostzeeharing zit in blik, waarin het blijft fermenteren. Het ruikt naar rotte eieren en wordt daarom het liefst buiten genuttigd.

De vaten met haring worden in de zon bewaard om het fermentatieproces te versnellen. Later wordt de vis ingeblikt en vindt nagisting plaats, waardoor de blikjes bol gaan staan. Ondanks de geur is het niet nodig om de vis eerst af te spoelen als je het wil eten. Het smaakt wat zoutig, maar is verrassend mild.