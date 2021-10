Dagrecept: Kip-pompoensalade met komkommer

Onderstaand pompoen-recept is van Shalini Ferwerda; deze salade kun je van elke pompoen-soort maken, al gebruikt zij vooral de hokkaido en kabocha. „Als bijgerecht voor een warme herfstschotel, of als lichte maaltijd, aangevuld met bijvoorbeeld kip.” Goed idee Shalini, dat doen we!

Verhit olie of boter in een hapjespan en kruid de kipfilet met peper en zout. Bak de kipfilet rustig gaar, neem uit de pan en laat afkoelen. Snij de pompoen doormidden, verwijder de zaadlijsten met een lepel en snijd de pompoen in blokjes.

Afhankelijk van de grootte van de blokjes gaar je de pompoen in 7 tot 10 minuten in kokend water. Giet de pompoen af en laat afkoelen. Was de komkommer en snijd in plakjes/blokjes. Snijd de kip in reepjes en meng dit samen met de pompoenstukjes, mayonaise, sojasaus en pompoenpitten. Breng verder op smaak met zout en peper.

Nodig voor 2-3 personen

- 300 gram kipfilet

- 1 pompoen, bijvoorbeeld hokkaido of kabocha

- 1 komkommer

- 4 el mayonaise

- 2 el sojasaus

- 50 gram pompoenpitten

- peper/zout naar smaak

- boter/olie