Waarom drinken we eigenlijk altijd champagne met Oud & Nieuw?

Cheers! De flutes klinken op een goed nieuw jaar en de bubbels worden naar binnen gegoten. Waar komt die traditie eigenlijk vandaan? Barend Havenaar van de Champagnebar vertelt: „De oorsprong van het champagne drinken bij een feestelijke gelegenheid stamt af van Napoleon rond 1800. Iedere keer als Napoleon een mijlpaal had behaald, sabreerde hij een fles bubbels. Zijn traditie is steeds groter geworden en nu vieren wij een feestelijke gelegenheid wereldwijd met een fles bubbels.”

Optimaal genieten: zo doe je dat

Inmiddels is een glas champagne bij het aftellen dus traditie. „Een jaarafsluiting is een feestelijke gelegenheid waarbij je terugkijkt naar de afgelopen twaalf maanden en daar hoort champagne bij”, legt Havenaar uit. Handig is dan wel om te weten hoe je optimaal geniet van dat glaasje bubbels. Les 1: laat de oliebollen staan. Althans, tijdens het drinken van champagne. „Oliebollen en champagne is de slechtste wijnspijscombinatie die er bestaat”, waarschuwt de kenner. „Een champagne is een frisse, strakke drank die hoog in zuren zit en een oliebol is een vette zoete hap die hier totaal niet bij aansluit. Nederland is ook het enige land dat oliebollen eet tijdens de jaarwisseling. Betere combinaties zijn oesters, of zoals ze in België doen minikroketjes met verschillende vullingen, zoals zalm, garnaal of kaas.”

Zo kies je de beste

Daarnaast heeft hij tips voor het uitkiezen van de juiste champagne: blijf weg bij de grote merken. „Veel mensen die champagne kopen, drinken het niet vaak en kiezen voor de bekende weg. Maar je kunt beter voor een onbekend merk gaan van ongeveer dezelfde prijs. Zo betaal je minder voor de marketing, maar meer voor de kwaliteit van het product. Het beste kan je dan voor een Gand Cru gaan, die is minder hoog in zuren.”

De juiste bubbels eenmaal in huis, is het ook zaak hem op de juiste manier te drinken, om er zoveel mogelijk plezier van te hebben. Havenaar: „Zorg dat de champagne die je koopt binnen een jaar wordt opgedronken en bewaar hem op een koele plek van zo’n zes graden. Anders proef je het fruitige niet, maar alleen het zure. Ook belangrijk is dat je de champagne niet in een flute drinkt, géén champagneglas dus. In zo’n glas proef je veel minder, want je neus past er niet in, terwijl 80 procent van de smaak door de neus gaat. Het beste is om de bubbel uit een klein, strak wijnglas te drinken, dan ervaar je ook de geur. En mijn laatste tip: zorg dat er altijd een fles bubbels in de koelkast ligt, want je weet nooit wanneer je een moment te vieren hebt.”