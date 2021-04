Dagrecept: Gezonde, gewokte kip met broccoli en cashewnoten

Ik kan het niet ontkennen; het is soms een uitdaging om voldoende groente en fruit te eten. De oplossing ken ik ook wel: vooruit plannen zodat je niet dagelijks door de supermarkt (en dat duiveltje op je schouder) wordt verleid.

Gezond en voedzaam

Bovendien weet iedereen wel dat lekker en voedzaam heel goed samengaan, vooral bereid in de wok, zoals deze geroerbakte kip met cashewnoten en broccoli van onze vriend Nigel Slater uit zijn boek Aan tafel (Fontaine Uitgevers). Snel, lekker en gezond.

Snijd de kipfilets in dikke stukken, doe ze in een kom en meng met het vijfkruidenpoeder. Snijd de knoflook in plakjes en meng door de kip. Verhit de arachideolie (die kan wel lekker heet) in een wok en bak de kip in een paar minuten rondom goudbruin. Voeg de cashewnoten, stukjes broccoli en 2 dl heet water toe en breng aan de kook. Zet het deksel op de pan en laat een paar minuten stomen tot de groente gaar is. Serveer met witte of bruine rijst.

Als je een iets dikkere saus wilt, voeg je naast het vijfkruidenpoeder ook een paar theelepels rijstwijn en 2 eetlepels maïzena aan de kip toe.

Nodig voor 2 personen

- 2 grote kipfilets

- 200 gr broccoli (iets kleiner gesneden)

- 50 gr gezouten

cashewnoten

- 2 tenen knoflook

- 3 tl vijfkruidenpoeder

- 2 el arachideolie

(of rijstolie)

- 2 dl water