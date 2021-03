Kookboek getest speciaal voor de luie kok (met lekker recept voor kip met prosciutto en tijm)

Tussen de stroom aan kookboeken die de redactie dezer dagen bereikt, springt Ingepakt! van Louise Kenney eruit. Kenney, op het wereldwijde web bekend als Bobsiloula, is een foodstyliste en ontwikkelt recepten.

Kenney is naar eigen zeggen een luie kok en met dit boek mikt zij op mensen die geen zin hebben om uren achter het fornuis te staan. Daarom pakt ze alles in bakpapier of aluminiumfolie in. En papillotte heet dit in mooi Frans.

Zelf ben ik niet zo’n luie kok. Maar het is ook weleens fijn om gewoon alles in de oven te gooien en achterover te leunen tot het klaar is. Dat is wat je in dit boek leert. Groenten, vis, vlees en zelfs desserts.

In de inleiding stelt Kenney voor om met een eenvoudig gerecht te beginnen. De kip met prosciutto en tijm is perfect. Geen onvindbare ingrediënten, niets vooraf klaarmaken en bovendien: één pakje per persoon, dus dat papillotje gaat zo het bord op. De kinderen eten er met veel smaak van en ook als je bezoek hebt, kun je ermee scoren.

Bij het maken van heilbot met romige groenten en aardappelen ontdekte ik wel de beperkingen van bakpapier. Zo’n rol is niet eindeloos breed en zodra je er wat meer in wilt wikkelen, krijg je de randen nog nauwelijks bij elkaar. Leg dan twee vellen kruiselings op elkaar.

Het boek is zeer eenvoudig, maar daardoor moet je zelf weleens creatief zijn. Het voordeel van deze kookwijze is weinig afwas omdat je geen pannen gebruikt.

Recept: kip met prosciutto en tijm

Nodig (4 pers.): 4 kipfilets, 2 el pesto, 1 mozzarella, in stukjes gescheurd, 8 plakken prosciutto, olijfolie, 8 gegrilde artisjokharten ( uit pot of blik), 250 g cherrytomaatjes, in 4 trosjes aan een tak, 8 takjes tijm, 1 bosje basilicum, grof gehakt, zout en versgemalen zwarte peper.

Bereiding: Verwarm de oven voor tot 180 °C. Leg 4 vellen bakpapier of folie klaar. Snijd de kipfilets in zodat je ze zoals een boek kunt openklappen. Bestrooi met zout en peper en besmeer de binnenkant van elke filet met een halve eetlepel pesto. Leg er wat mozzarella bij en vouw de andere helft eroverheen. Vouw 2 plakken prosciutto om elke kipfilet. Leg ze op ’t bakpapier, besprenkel met olijfolie en bestrooi met zout en peper. Leg de artisjokharten, tomaatjes en tijm rondom. Vouw pakketjes stevig dicht, met wat ruimte om lucht in te laten. Leg ze op een bakplaat met flink wat ruimte ertussen. Bak 30 min. Open pakketjes en zet nog 10 min. terug in de oven om de prosciutto bruin en knapperig te laten worden. Controleer of de kip goed gaar is. Bestrooi de kip met basilicum, serveer met wat gekookte nieuwe aardappeltjes en groente.