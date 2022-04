Kookboek getest: veelzijdige visrecepten die niet kunnen mislukken

Vis staat bij ons wat minder vaak op het menu. Niet dat we onze neus ervoor ophalen, maar het bakken van een delicaat stukje vis vraagt toch wat meer finesse dan een robuust stuk vlees in de pan gooien. Maar al te vaak blijft bij het omdraaien de helft van de vis aan de pan plakken en valt hij in brokken uit elkaar.

Bovendien is mijn echtgenoot toch eerder een carnivoor dan een pescotariër. U hoort het, elk excuus is goed om toch voor die steak te kiezen in plaats van dat stukje zeebaars.

Aan de recepten uit het boek Foolproof vis van de Londense foodstyliste Libby Silbermann zal het alvast niet liggen, mocht deze poging om ons beperkte repertoire vis- en zeevruchtengerechten wat uit te breiden op niets uitlopen.

Silbermann belooft ons zestig veelzijdige visrecepten die niet kunnen mislukken, culinaire hoogstandjes voor koks van elk niveau.

En het moet gezegd, bij het verorberen waande ik me meteen op een zonovergoten Ecuadoraans terrasje, ook al had ik de tortillachips nog net niet verbrand omdat ik vergat om ze tijdig uit de oven te halen. Ook het recept voor de coquilles was een voltreffer. Simpel en lekker, meer moet dat niet zijn.

Of alle recepten uit het boek foolproof zijn en niet kunnen mislukken kan ik vooralsnog niet bevestigen, daarvoor heb ik er nog achtenvijftig te gaan, maar de eerste twee pogingen beloofden in ieder geval veel goeds.

Recept: Ceviche van zeebaars met tortillachips

Nodig (4 personen, prep 20 min., bak 10 min.)

4 heel verse zeebaarsfilets, zonder huid

1 kleine rode ui, in dunne ringen

34 radijsjes, in dunne plakjes

1/4 komkommer, in blokjes

1 rode chilipeper, zaadjes verwijderd, in blokjes

handje koriander, alleen de blaadjes

zeezout

Voor de marinade

3 biologische limoenen: geraspte schil van 1 en sap van 3

5 cm verse gemberwortel, geschild, geraspt

2 tenen knoflook, geraspt

tl yuzusap (optioneel)

1 grote sinaasappel of 2 bloedsinaasappels

Voor de tortillachips

6 maistorilla’s

2 el plantaardige olie

1 tl zeezoutvlokken

1 tl aleppopeper (optioneel)

Bereiding

Verwarm de oven voor tot 200 °C (heteluchtoven 180 °C) Maak eerst de tortillachips: bestrijk beide kanten van de tortilla’s met de plantaardige olie en snijd ze in zes of acht driehoekjes, afhankelijk van hun grootte. Spreid ze in een gelijkmatige laag uit over een grote met bakpapier beklede bakplaat en bestrooi ze met het zeezout en de aleppopeper (als je die gebruikt).

Bak de tortillachips 5 minuten in de oven tot ze licht goudbruin en knapperig zijn. Leg ze apart. Snijd de zeebaars dwars op de filet in dunne plakjes en breng ze goed op smaak met zout. Meng voor de marinade in een grote kom de limoenschil en het limoensap met de gember, knoflook en het yuzusap.

Schil de sinaasappel(s) en snijd deze boven de kom in partjes, zodat het sap in de marinade loopt. Knijp het overgebleven sap uit boven de kom en houd de sinaasappelpartjes apart. Roer de marinade goed door en voeg dan de zeebaars toe.

Laat het geheel 10-15 minuten trekken tot de vis ondoorzichtig wordt. Leg de plakjes rode ui in een kom en overgiet ze met wat kokend water om ze zachter te maken. Laat ze 3-5 minuten trekken voordat je ze laat uitlekken.

Nu kun je de ceviche samenstellen: verdeel de zeebaars over een serveerschaal en leg de sinaasappelpartjes en zacht geworden uienringen erop. Voeg dan de radijsjes, komkommer en chilipeper toe. Garneer met de korianderblaadjes en dien op met de tortillachips.