Langer en gezonder leven? Maai elke dag elf minuten je gras

Wetenschappers van de Universiteit van Cambridge deden onderzoek naar vroegtijdig overlijden en kwamen tot de conclusie dat gras maaien wel eens een oplossing kan zijn om wat ouder te worden. Eén op de tien vroegtijdige overlijdens kan volgens de onderzoekers namelijk voorkomen worden door een actievere levensstijl.

Dansen en tuinieren

Daarvoor keken ze onder andere naar de gevolgen van matig intensieve sporten, zoals wandelen op een flink tempo, dansen, aquarobics en tuinieren. Doe je deze activiteiten minimaal 75 minuten per week, dan kun je daarmee mogelijk het risico op vroegtijdig overlijden, hartaandoeningen en kanker verkleinen.

Voor het onderzoek keken de wetenschappers naar 196 onderzoeken waar in totaal 30 miljoen volwassenen aan meededen. Daaruit blijkt dat hoe meer mensen sporten, hoe kleiner de kans is op vroegtijdig overleiden, hart- en vaatziekten en kanker. Het team schat in dat één op de tien overlijdens voorkomen kan worden als mensen actiever zouden zijn.

Dode grasmat

De lifehack geldt overigens alleen voor mensen die echt amper in beweging komen. Wanneer je wekelijks niet beweegt, verklein je met grasmaaien, lekker dansen en stevig wandelen de kans op de verschillende aandoeningen. Aangeraden wordt om minstens 2,5 uur per week matig intensief te bewegen of 75 minuten heel intensief.

Overigens zit er ook nog een kleine kanttekening aan de conclusie die de wetenschappers trekken. Voor een mooie grasmat wordt aangeraden je gazon wekelijks te maaien, niet dagelijks. Ook wordt geadviseerd om je grasmat met rust te laten wanneer het kwik onder de vijf graden zakt.