Recept van de dag: stamppot met peren

Je zal maar een perenboom hebben. We horen de hele tijd dat de natuur compleet van slag is (klopt natuurlijk) en dan tussendoor hoor je over de beste perenoogst ooit, de grootste appels (helaas ook veel met zonnebrand en hagelschade) en de meeste walnoten. De pruimenoogst was ook overvloedig. Peren, in ons calvinistische Nederland waren ze natuurlijk te zoet. Het leek wel een beloning, zo’n verrukkelijke volrijpe zachte sappige peer. Dus een beetje zondig. Wispelturig ook met peren die gekookt moeten worden of peren die van de ene dag op de andere veel te zacht zijn. Haal peren, nieuwe oogst, ze zijn er al! Haal geen peren uit verre buitenlanden, onzin.