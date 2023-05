Vet op deze plek is zelfs zonder overgewicht ongezond

Buikvet gaat namelijk over veel meer dan hoe je eruit ziet. Vet rondom je buik is nodig: er moet een laagje zijn om je organen te beschermen. Wordt dat laagje te groot, dan is het risico op diabetes, hartproblemen, ontstekingen en sommige vormen van kanker groter.

Wat veel mensen niet weten, is dat je geen overgewicht hoeft te hebben om het risico op gezondheidsproblemen te vergroten. Sterker nog: je kunt een voor jou gezond gewicht hebben maar toch een ongezonde hoeveelheid buikvet hebben, zegt huisarts Sarah Garsed tegen The Sun.

Twee soorten vet

Dat komt voornamelijk door het soort vet. Even een kleine biologieles: rondom je buik vind je visceral vet en subcutaan vet. Visceraal vet vormt een laagje rondom je organen om ze te beschermen. Subcutaan vet zit onderhuids. Het zorgt dat je warm blijft en slaat energiereserves op.

Het gevaar schuilt in visceraal vet. Wanneer je daar te veel van hebt, kan het druk geven op je organen, wat voor gezondheidsproblemen kan zorgen. Een laagje is gezond, bouw je meer lagen op, dan kun je in de problemen komen.

Visceraal vet is volgens Garsed lastig te meten, maar er zijn wat trucjes. Heb je een appelfiguur en zit het gewicht vooral rondom je middel terwijl je benen en bovenlijf slank zijn? Dan is het een teken van te veel visceraal vet. Ook kun je je buikomtrek meten. Op de website van het Voedingscentrum kun je uitrekenen of je buikomtrek op een gezond niveau zit.

Meer bewegen en anders eten

Wil je wat visceraal vet verliezen? Dan doe je er goed aan te bewegen. Kies voor een sport waarbij je hartslag zo’n drie kwartier flink omhoog schiet. Je kunt je cardioworkouts afwisselen met krachttraining. Ben je niet zo’n sporter? Probeer dan dagelijks een half uurtje tot drie kwartier te wandelen om toch in beweging te komen.

Daarnaast kun je eventueel wat aanpassingen in je eetpatroon doen. Daarvoor hoef je niet op een streng dieet. Probeer kant-en-klare producten zoveel mogelijk in te ruilen voor de verse of zelfgemaakte variant. Verwissel snacks en koekjes wat vaker voor groente en fruit en laat frisdrank zoveel mogelijk staan. Kies daarnaast voor volkoren producten en lunch af en toe met soep of salade in plaats van brood.

Drink je graag een borrel? Probeer elke week een glaasje minder te drinken. Minderen met alcohol zorgt dat je vetpercentage naar beneden gaat wanneer je het niet compenseert met suikerrijke producten.