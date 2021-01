Column Babette: ’Ik mis die andere man in m’n leven’

Zo, wat mis ik Marco. Ik kon me altijd enorm verheugen op onze momenten samen. Vooral als we elkaar te lang niet hadden gezien, besefte ik weer hoe belangrijk deze man in mijn leven is. Nu zit Marco op een berg in Italië, met zijn echtgenoot in hun vakantiehuis. Dagelijks word ik geconfronteerd met Instagramfilmpjes waarop de twee in de sneeuw wandelen, kokkerellen, dansen, wijn drinken, Netflixen en bovenal genieten. Wrijf het er maar in, Marco. In dat haar van me, dat inmiddels schreeuwt om jouw aandacht.

Natuurlijk, ik weet ook wel dat je niets liever zou willen dan de hele dag door de kapsels woelen van vrouwen zoals ik. En dat je van de nood een deugd hebt gemaakt. Gelijk heb je, het is al erg genoeg wat jou en je collega’s overkomt. Al die verwaarloosde coupes zullen je ook geen goed doen.

Ik heb nog een poging ondernomen daar iets aan te doen en heb een kappersschaar aangeschaft. Mijn experiment begon met het haar van mijn huisgenoten. Die nu opvallend vaak een muts dragen, niet omdat ze het koud hebben.

En dan onze spierwitte gietvloer, ook die is niet meer om aan te zien sinds ik kappertje ben gaan spelen. Omdat die grijze landingsbaan op mijn hoofd echt niet meer kon, heb ik zo’n pakje haarverf gebruikt. Alles ging voorspoedig, de verf gleed mijn haar door. Appeltje, eitje, dacht ik nog. Tot mijn haar op een of andere manier rood werd, in plaats van het kastanjebruin dat het pakje beloofde. En, misschien nog wel erger, die prachtige vloer opeens vol zat met onuitwisbare rode stipjes en vlekken. Blijkbaar toch een beetje gespetterd.

Ieder zijn vak, ik weet het. Maar ik heb goede hoop. Deze week werd bekend dat de hondenkappers weer beperkt open mogen, voor noodgevallen. Omdat honden met weinig zicht en zoveel klitten kampen dat ze er last van krijgen. Ik snap het, dat moeten we niet hebben. Essentiële knipbeurten, dus.

Precies daarom hoop ik dat het niet lang meer duurt voordat ook wij elkaar weer zien. In je kappersstoel.