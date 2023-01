Premium Het beste van De Telegraaf

Op ski-avontuur in Les Deux Alpes

Door Frank van Vliet

Door de tiefschnee richting het dorp Les Deux Alpes. Ⓒ Luka Leroy / Les Deux Alpes

In een dag en een nacht van de hel naar de hemel. De nachtmerrie van iedere wintersporter: regen en slechts wat verdwaalde linten van wit in een verder grauwig groene berg. Maar wacht even: dit is Les Deux Alpes, de plaats van de tweede gletsjer van Frankrijk, dus omhoog! Die regen wordt wel sneeuw.