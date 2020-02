De Tesla Model 3 krijgt er weer een concurrent bij!

De BMW i4 is de tweede volledig elektrische auto van het Duitse automerk, na de bekende BMW i3. Het merk kondigt vandaag in een video aan dat het volgende week op de autosalon van Genève een conceptversie van die auto presenteert. De productieversie verschijnt begin volgend jaar op de markt.

Qua maatvoering en prestaties past de BMW i4 goed naast de Tesla en de Polestar. Ook de i4 wordt een elektrische sedan met een sportieve daklijn, waar plek is voor vijf personen. Het ontwerp van de auto is nog wel een vraagteken, met name door de komst van de nieuwe BMW 4 Serie. Die auto krijgt op het moment namelijk behoorlijk veel aandacht door zijn waarschijnlijk immense grille.

Belangrijk voor zo’n elektrische auto en het vergelijk met de Tesla en Polestar zijn natuurlijk de prestatiecijfers van de BMW. Die zetten we hieronder even voor je op een rijtje:

BMW i4

Accucapaciteit: 80 kWh

Bereik: 600 km

Verbruik: onbekend

Snellaadvermogen: 150 kW

0-100 km/h: 4,0 s

Topsnelheid: onbekend

Vermogen: 530 pk (390 kW)

Prijs: onbekend

Tesla Model 3 Long Range Dual Motor

Accucapaciteit: 75 kWh

Bereik: 560 km

Verbruik: 15,8 kWh/100 km

Snellaadvermogen: 250 kW

0-100 km/h: 4,6 s

Topsnelheid: 233 km/h

Vermogen: 449 pk (330 kW)/600 Nm

Prijs: €59.998

Polestar 2