Premium Het beste van De Telegraaf

Freek Vonk spot beloega’s in de poolcirkel: ’Extreme survival!’

Door Freek Vonk Kopieer naar clipboard

Bioloog prof. dr. Freek Vonk schrijft elke twee weken een column in VRIJ. Vandaag schrijft hij over een onvergetelijke ontmoeting met beloega’s in de Noordelijke IJszee.