Recept van de dag: wijting en ratïo

Ik herinner me vaag een speciaal pannetje waar twee keer per week verse vis en wat melk ingingen. De vis werd nog geprakt ook om te voorkomen dat er graten in zaten, beetje brood er door en de katten hingen al uren in de gordijnen van plezier.

Laat de wijting lekker in de viswinkel fileren. Dan maak je raïto, een saus uit Marseille. Valt allemaal wel mee. Laat de ui kleuren in de olijfolie, roer er bloem door, rode wijn en net zoveel kokend water als je er wijn in hebt gedaan. Dan alle andere ingrediënten erbij en kook zacht tot de saus dik wordt en kook in tot je ongeveer de helft over hebt. Even door de zeef en warm houden. Haal de wijting door een beetje bloem en bak in olijfolie tegen gaar aan. Dus snel één kant, dan omdraaien. En schenk er nu je prachtige saus bij. Laat zo vijf minuten tegen de kook aan staan.

Middellandse zee in Nederland. Zo doe je dat. Serveer met aardappels en kappertjes.

Nodig voor 4 personen:

• 600 gr wijtingfilet

• bloem

• olijfolie en kappertjes

Voor de raïto:

• 1 ui, fijngehakt

• 2 eetl bloem

• 2 eetl olijfolie

• 5 dl rode wijn

• zout en peper

• 2 tenen knoflook

• 1 laurierblad

• 1 takje tijm

• 1 eetl tomatenpuree