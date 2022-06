’Surströmming het smerigste gerecht op aarde’

Ver weg

„In 2019 liet ik alles achter me en ben ik naar Nieuw-Zeeland vertrokken. Zes maanden lang snowboarden, daar droomde ik van. Ik volgde een cursus en kampeerde in mijn omgebouwde auto onder aan een berg, aan een meer. Het gebied, Ohau, was klein en rustig en iedere cursist deelde de passie voor boarden. We hebben er niet alleen fantastische herinneringen aan overgehouden, maar we mogen ons nu ook instructeur noemen!”

Drama

„Thuiskomen na Nieuw-Zeeland. Ik wilde nog niet terug naar Nederland, maar vanwege corona had ik weinig keus. Ik had geen huis en geen werk meer en ik verzoop in die vrijheid. Het heeft me meer dan een jaar gekost om mijn weg weer te vinden en met die inzichten maak ik nu de reis af die ik toen ben begonnen. Dit keer op de fiets door Europa om geld voor de Veluwe in te zamelen.”

Spannend

„Vanaf Athene zouden we via Kreta naar Amsterdam vliegen. Op Kreta bleek dat er een koffer van iemand met een Arabische naam in het ruim lag, maar dat de eigenaar niet aan boord was. Het vliegtuig werd ontruimd en door honden doorzocht terwijl wij met samengeknepen billen wachtten. Gelukkig bleek het vals alarm.”

Gadget

„Mijn zonnepaneel! Tijdens mijn fietstocht vind ik het fijn om onafhankelijk te zijn. Ik ben afhankelijk van mijn telefoon voor navigatie en reisupdates en nu hoef ik niet meer naar stopcontacten op zoek.”

Altijd mee

„Mijn moeder heeft me een ketting gegeven met een hangertje met daarop mijn sterrenbeeld aan één kant en SOS aan de andere. In de hanger zit een briefje wie ik ben en de belangrijkste telefoonnummers. Als klein mannetje droeg ik deze ketting als we naar het strand gingen. Zo draag ik thuis ook een beetje bij me.”

Voedsel

„Surströmming, een traditioneel Zweeds gerecht: gefermenteerde vis in blik,. Het staat bekend als het smerigste gerecht op aarde. Na een klein hapje vond ik het genoeg.”

Bizar

„Tijdens een studiereis was ik twee weken in Japan. Een bizar land: westers maar met zo’n sterke eigen cultuur. Een uniek wintersportland waar je zelfs op de piste een offpiste-ervaring hebt. De combinatie met al het natuurschoon maakt dat ik er graag nog eens naartoe ga.”

Ook in de rubriek Mijn Reis? Mail naar vrij@telegraaf.nl