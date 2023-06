Column Babette: Tijd om mijn leven te beteren

Begin 2023 had ik een goed voornemen: me niet meer laten leiden doordat iets goedkoop is, of lijkt. Ook zou ik alternatieven zoeken voor het vliegtuig, geen supermarktvlees meer kopen en weerstand bieden tegen onnodige aankopen.

Dat laatste gaat goed. Met hulp van Gierige Gerda kom ik een heel eind. Voor wie Gierige Gerda niet kent: zij vergelijkt op Instagram wekelijks de supermarktkoopjes. Maar ook zorgt Gerda ervoor dat ik drie keer nadenk bij iedere aanbieding. Als AH stunt met Ariel wasmiddel pods, – 2 dozen kopen, 4 gratis – dan denk ik: hamsteren. Gerda niet, zij wijst erop dat het een duur merk is en de doosjes klein. En dat je nog altijd meer dan 30 cent per wasbeurt betaalt.

Met de vleesconsumptie gaat het inmiddels eveneens goed. Minder, maar beter vlees is de regel.

Maar dan dat vliegen, met mijn CO2-voetafdruk gaat het op dat gebied nog helemaal mis. Ik vlieg met regelmaat, vaak omdat er geen alternatieven zijn of omdat het goedkoper is. En daar zit de pijn. In mijn zoektocht naar tickets maak ik er een sport van voor zo weinig mogelijk van A naar B te vliegen. Zo heb ik voor maart 2024 al een ticket van Alicante naar Amsterdam op de kop getikt voor €29,95. Maar natuurlijk moet ik me schamen, niet zo vaak en zeker niet voor dat geld in een vliegtuig willen zitten.

Dus ik dacht, tijd om mijn leven te beteren. En laten we volgende week de boot pakken als we van onze Spaanse vakantiebestemming op en neer naar Mallorca moeten. Minder vervuilend dan het vliegtuig, wel zo makkelijk.

Tot ik de tarieven vergeleek: €135 voor de boot versus €36 euro voor het vliegtuig. En dan heb ik dus boter op mijn hoofd. Want over een dure komkommer op de boerenmarkt hoor je me niet, maar als ik het echt ga voelen in mijn portemonnee hoor je me ook niet meer. Althans, niet meer praten over vliegschaamte.

Volg Babette op Instagram: babettewieringa

Mail: b.wieringa@telegraaf.nl