Ⓒ Foto’s Marc Uyl

Eind april wordt schrijver Jeroen Brouwers tachtig jaar. Goed nieuws voor de Nederlandse literatuur: aan zijn toch al rijke oeuvre voegt de oude meester op de valreep nog een subliem taalkunstwerk toe: de roman ’Cliënt E. Busken’, over de hersenspinsels van een boze, verwarde oude man in een verpleeginrichting. „Mensen worden veel te oud, maar mijn brein is nog prima.”