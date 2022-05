Dit mag nooit meer weg: klok op de geheime zolder

Ben Dijkman Dulkes was als kind gefascineerd door de oorlogsverhalen van zijn vader. Deze vertelde onder meer dat hij de Duitsers te slim af was door zich tijdens razzia’s op de zolder te verstoppen. „Tijdens de oorlog woonde ons gezin in een oude doorrijstal in Castricum. Beneden had mijn vader een houthandeltje, de hooizolder werd als woning gebruikt. In 1954 zijn we er vertrokken, maar het pand bleef in de familie.”

Bens vader overleed in 1968. Kort daarna werd besloten de inmiddels flink uitgewoonde zolderwoning op te knappen voor een oudere broer. „Toen ik daar bezig was, dacht ik aan dat spannende verhaal. Tot mijn verbazing constateerde ik dat er helemaal geen zolder was!”

„Maar mijn vader was absoluut geen fantast, dus er moest iets anders zijn. Met een bezem heb ik het plafond geïnspecteerd en zo vond ik een knap verborgen luik. Dat gaf toegang tot een minuscule ruimte boven de woonkamer.”

Het was even slikken voor Ben toen hij daar enkele planken met stro aantrof. In dat stro waren duidelijk de afdrukken te zien van iemand die daar ooit had gelegen: zijn vader.

„Ook vond ik diverse koperen en messing voorwerpen zoals deze klok. Pas toen ik met de spullen thuiskwam, herinnerde mijn moeder zich weer dat het koper daar voor de Duitsers was verstopt. Voor mij een spannend verhaal, voor mijn moeder een weggestopte, traumatische herinnering.”

