Minder bijen geteld dit jaar: wie zijn al die natuurliefhebbende tellers?

Als natuurnieuwsgierige keek film- en programmamaker/producent Rik van der Linden (40) altijd al verwonderd naar het landschap, maar dat werd de afgelopen jaren alleen maar meer. Met de app ObsIdentify bracht hij eerst de planten in de berm op naam, maar al gauw „dartelde hij door veldjes om vlinders, kevers, bijen en libellen te fotograferen en te determineren”, vertelt hij.

Zo stuitte hij twee jaar geleden op de website van Waarneming, waar al die data terechtkomt. Niet zozeer de ingevoerde waarnemingen maar de profielen van de waarnemers intrigeerden. „Iemand had maar liefst 700.000 vogels ingevoerd, waarvan de eerste op 1 januari 1954. Een ander had in zijn eigen tuintje in één jaar meer dan 1000 verschillende soorten gezien. En er was iemand die het geluid van een overvliegende kwak om 3:14 ’s nachts had ingevoerd!”

Eindeloze bron

Hij vroeg zich af wie de mensen achter de profielen waren en besloot er een aantal te volgen voor een documentaireserie. De afgelopen twee jaar ging hij op pad met waarnemers. Nederland telt naar schatting 1,5 miljoen van die verwonderaars; mensen die nauw betrokken zijn bij verschillende natuurorganisaties en zich regelmatig inzetten voor de natuur.

Daarnaast zijn er ook mensen die tijdens een wandeling verwonderen over de natuur, haar systeem en de rol van de mens daarin. Verwonderaars, noemt hij ze. „Ze zijn een eindeloze bron van verhalen. Iedereen heeft een andere kijk op zijn omgeving, andere drijfveren en een ander karakter. Veel verwonderaars hebben hun eigen niche, zoals een soort vogels, planten of mossen. Het zijn vaak mensen met veel kennis, nieuwsgierigheid, ontzag, eerbied en liefde voor de natuur en het leven.”

Waardevol

De waarnemers en hun waarnemingen zijn niet alleen interessant voor Van der Linden en zijn documentaire De Verwonderaars, waarvan de eerste aflevering inmiddels online staat. Ze zijn ook waardevol voor natuurorganisaties, en uiteindelijk voor iedereen. „Ze tellen broedvogels, vlindersoorten, wilde bijen of salamanders in een specifiek gebied en zo de biodiversiteit in kaart brengen.

Er zijn talloze tellingen waar veel mensen vrijwillig aan meedoen, omdat ze graag een bijdrage willen leveren aan de kennis van natuur in Nederland. Daarnaast zijn er steeds meer projecten waarbij ook minder doorgewinterde natuurliefhebbers wordt gevraagd mee te doen, zoals de tuinvogeltelling.”

Zaligmakend

Na twee jaar onderzoek durft hij te stellen dat in ieder van ons wel een verwonderaar schuilt. „Alleen hebben we niet allemaal de kans gehad om dat ook tot uiting te laten komen. De een omdat ’ie niet heeft leren kijken, de ander omdat ’ie niet wordt omringd door natuur of omdat ’ie is vergeten hoe zich erover te verwonderen. Toen ik de natuur vlakbij als iets wonderlijks ging beschouwen werd er bij mij iets in beweging gezet, waardoor ik open ging staan voor verandering. Hopelijk werkt dat bij anderen ook zo. Ik denk dat we onszelf ook tekortdoen als we niet openstaan voor die bezielde wereld, omdat het simpelweg gelukkig maakt en betekenis geeft.”