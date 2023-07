Last van fruitvliegjes? Zo bestrijd je ze

Wat zijn die kleine beestjes die het gemunt hebben op je fruit of groenten eigenlijk precies? Fruitvliegjes – ook wel: bananenvliegjes – zijn kleine vliegjes die zich vliegensvlug voortplanten. Binnen een week groeien ze van eitje uit tot volwassen fruitvlieg.

Fruitvliegjes zijn zó klein dat ze ongemerkt met je fruit uit je boodschappenmand meereizen. Ze sterven pas wanneer de temperaturen weer dalen en tot die tijd is de kans groot dat je ze mee naar huis neemt. Wel kun je een aantal voorzorgsmaatregelen nemen om de hoeveelheid zoveel mogelijk te beperken en fruitvliegjes te bestrijden.

Schoon

Houd je aanrechtblad goed schoon. Elk druppeltje sap van een stuk fruit of schil van een groente trekt al fruitvliegjes aan. Zet daarnaast, als dat mogelijk is, de GFT-bak altijd buiten en sluit je vuilzakken goed af. Zet ze op een koele plaats wanneer ze vol zijn. Koop ook niet te veel fruit ineens en eet het zo snel mogelijk op. Laat fruit geen hele week liggen. Dat is een walhalla voor de fruitvliegjes.

Daarnaast zijn fruitvliegjes gek op glazen, wijnflessen of blikjes bier waar nog wat drinken in zit. Spoel deze na het drinken daarom direct om of gooi zo snel mogelijk weg.

Val

Mochten de fruitvliegjes toch je keuken zijn binnengekomen, dan is het noodzaak om zo rap mogelijk van ze af te komen voor ze zich voortplanten. De gemakkelijkste (en goedkoopste) manier is om zelf een val in elkaar te knutselen.

Hoe? Pak een leeg (jam)potje en prik kleine gaatjes in het deksel. Dat gaat gemakkelijk met een kleine schroevendraaier of kurkentrekker. Ook kun je een bak of schaal nemen met daarover een vel huishoudfolie gespannen waar je kleine gaatjes inprikt. Vul de pot of bak met een laagje wijn, bier of azijn. De vliegjes zullen erin vliegen, maar er niet meer zelf uit kunnen.