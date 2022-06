Smaaktest: top 5 lekkerste gerookte zalmsalade

Het was me toch een innovatie toen er na jaren gewone zalmsalade ook gerookte zalmsalade in de schappen verscheen. Een exclusief smeersel dat in het begin alleen in exclusievere supermarkten werd verkocht. Inmiddels vind je het bij de meeste supers, al is het wel even de vraag waar ze precies liggen. Wij troffen ze namelijk soms aan in het koelvak naast de Johma-salades, andere supermarkten leggen ze tussen de tapa’s.

Voor wie zich afvraagt waarom deze smeersels salades worden genoemd: ze zijn afgeleid van het Nederlandse slaatje: dat zijn koude gerechten met groente of vruchten, sla, tomaat, komkommer enzovoorts, of iets hartigs met vis of vlees. Het kon vroeger ook als voor- of tussengerecht voorbijkomen tijdens het diner.

Ook bleek in de winkel dat er op de verpakking duidelijk zalmsalade kan staan, maar dat er wel degelijk gerookte zalm is gebruikt. Onze collega’s verweerden zich kranig tijdens de test. Sommige salades hadden meer weg van een smurrie met vissmaakje. „Dit mag eigenlijk geen zalmsalade heten”, riep iemand na het proeven van de Albert Heijn variant. Toch gaven anderen dit smeersel weer een ruime voldoende, waardoor AH toch in de top 5 staat.

De gerookte zalmsalade van Coop/Vomar leek volgens een fijnproever op eiersalade. Dat kan toch niet de bedoeling zijn, lijkt ons.

De overduidelijke winnaar deze week is de Fish Tales, gevolgd door de Luxe gerookte zalmsalade van Aldi, 1 de Beste, Coop en Albert Heijn.

1. Zelden liet een product de concurrentie zo ver achter zich. De gerookte zalmsalade van Fish Tales, te koop bij Albert Heijn, is aan de prijs, maar heerlijk! „Wat een feestje. Echte zalm!” Wel moet een kanttekening worden gemaakt bij de geraspte wortel die door velen voor zalm werd aangezien. Best uitgekookt. €2,55 per 125 g

2. Met een tweede plaats heeft Aldi ook niets te klagen. De luxe gerookte zalmsalade ging er ook wel in. „Heerlijk fris, echte zalmsmaak.” „Deze is mij net iets te vissig”, riep iemand. Schande! €1,89 per 150 g3.

3. „Een echte zalmsmaak, vol en romig”, was het commentaar bij de zalmsalade van huismerk 1 de Beste, (Dirk/Dekamarkt). Hoewel er ook iemand het had over „een prutje vette hap”. €1,99 per 150 g

4. De salade van Coop was niet heel bijzonder, maar we proefden wel gerookte zalm. En veel ei. €1,95 per 150 g

5. Hekkensluiter deze week is Albert Heijn. „Deze zit vol met ondefinieerbare stukjes” klonk het. Ook was de salade erg slap. Al werd de niet overheersende smaak ook weer gewaardeerd. €2,49 per 250 g