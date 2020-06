Honing en ijsblokjes: zo hou ook jij je planten ’t beste in leven

1. Ice, ice, baby

Het grootste struikelblok: planten water geven. Te veel, te weinig, vergeten... Gedoe! Van te veel water krijg je rottende wortels, vliegjes en zielig hangende planten. En te weinig water betekend een uitgedroogde plant. Hoe zorg je nou precies voor de juiste hoeveelheid water? Daar is een trucje voor: een ijsklontje. Huh, hoe dan? Het ijsklontje bovenop de aarde van de plant leggen zorgt ervoor dat de plant geleidelijk water opneemt wanneer daar behoefte aan is. Easy does it.

2. Burn baby burn

Leuke plantjes in de vensterbank, kan prima toch? Planten hebben tenminste zon nodig. Klopt, zon is goed voor de fotosynthese van de plant. Maar! Zet de planten nooit recht achter het raam. De zonnestralen door het raam kan voor de plant zo schadelijk zijn dat de bladeren verbranden. Let wel op: bij cactussen en vetplantjes is dat anders. Die kunnen wél tegen de volle zon.

3. Plaats opeisen

Leuk hoor, zo’n urban jungle in huis. Maar op de een of andere manier gaat plant A de lucht in en plant B denkt: zoek het maar uit. Dat kan komen doordat de ene plant de andere overschaduwt. Plant A krijgt wel genoeg licht om te groeien, plant B vangt hierdoor niet genoeg zon om te fotosyntheren. Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn de planten niet te dicht op elkaar te zetten en ieder zo genoeg ruimte te geven om licht op te vangen.

4. Helicopterview

Een probleem waar plantenliefhebbers vast wel eens tegen aan zijn gelopen: hoe zorg ik ervoor dat de planten water krijgen als ik op vakantie ben? Je kunt natuurlijk de sleutel aan de buren geven, maar niet voor iedereen is deze keuze weggelegd. Zet een pan of emmer bij de planten. Doe dan vervolgens een touwtje in de pan met water en duw het uiteinde van het touwtje in de aarde van je plant. Zo kan de plant zelf water opzuigen uit het touwtje wanneer hij denkt het nodig te hebben.

5. Honey honey

Soms wil de bovenkant van je plant het wel is helemaal begeven maar de stengel ziet er nog prima uit. Dan is het enige wat je nodig hebt een aardappel en wat honing. Knip de stengel helemaal kaal, dompel de aardappel onder in honing en steek de stengel vervolgens in de ’honingaardappel’. Honing speelt namelijk een nuttige rol bij het kweken van planten. Het wordt als wortelstimulator voor stekjes, maar ook als meststof gebruikt. Let wel op bij het kopen van de honing: kies voor 100% zuivere honing zonder glucosestroop. Deze honing heeft schimmelwerende en antibacteriële eigenschappen, dus het beschermt de wortels tegen infecties. Na ongeveer een à twee weken zie je dat de wortels beginnen te vormen! Like magic.