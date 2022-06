Freek Vonk doet in Australië bijzondere ontdekking: ’Gloednieuw voor de wetenschap’

Australië, een van mijn meest geliefde bestemmingen, is ruig, afwisselend en zit vol giftige dieren. Ik had nooit kunnen vermoeden dat ik op een van die Australiëreizen een wel heel bijzondere ontdekking zou doen.

Het was een schitterende draaidag geweest. Mijn crew en ik konden fantastische beelden van zeeslangen maken en de stemming zat er goed in. Onze boot meerde weer aan in de haven van Weipa, een mijnstadje in het noordoosten van Australië. Moe maar voldaan liep ik de steiger af richting mijn jeep. Tijd om te relaxen, dacht ik.

Totdat ik iets bij mijn voeten zag wegkruipen. Daar kronkelde een kleine, zwart-wit geringde slang, nog geen veertig centimeter lang en zo dik als een flink potlood. Een bandy-bandy; dat streeppatroon, het glanzende velletje en de piepkleine ogen herkende ik meteen. Het zwart-witte waarschuwingspatroon leek sterk op dat van de zeeslangen die we hadden gefilmd.

Bandy-bandy’s zijn, zoals hun huidpatroon al doet vermoeden, giftig, maar in tegenstelling tot zeeslangen zijn zij niet gevaarlijk voor mensen. Hun gif is zwak en hun bek is te klein om ons te bijten. Bandy-bandy’s zijn zeer gespecialiseerde jagers die alleen wormslangen achtervolgen. Deze cobra-achtige slangen graven onderaardse gangenstelsels.

Wat deed dit dier hier, op een betonblok aan zee? De verklaring zag ik verderop. Vlakbij lag een grote berg bauxietpuin, klaar om te worden verscheept. Daar was de slang hoogstwaarschijnlijk uitgekropen na een opgraving op de bauxietwinningsplaats te hebben overleefd.

Er was nog iets wat mijn aandacht trok. Op dat moment waren er vijf soorten bandy-bandy’s bekend bij de wetenschap, maar dit exemplaar leek niet helemaal hetzelfde te zijn. Op zich niet gek, want ook binnen een soort kunnen veel verschillen voorkomen. Maar met al mijn ervaring met slangen kreeg ik een sterk vermoeden dat hier meer aan de hand was.

Ik seinde Australische collega-biologen in en de rest is geschiedenis. Na een paar jaar morfologisch en genetisch onderzoek en nog een paar nieuwe waarnemingen van dezelfde soort bandy-bandy’s werd het vermoeden bevestigd: de slang die zomaar op een steiger rondkroop, was gloednieuw voor de wetenschap!

Bekijk ook: Gevaarlijkste slang van Afrika haalt uit naar Freek Vonk

Sterker nog: meteen toen hij werd ontdekt, was hij al bedreigd. Dat komt doordat ze weinig worden waargenomen, hun kleine verspreidingsgebied en de plaatselijke mijnwerkzaamheden waardoor hun habitat wordt vernietigd. Nu we weten dat hier ook bandy-bandy’s zitten, lukt het hopelijk om ze te beschermen. Het was een droom om na jarenlang onderzoek zelf een nieuwe soort te mogen beschrijven.

Dat wist ik die dag op de steiger natuurlijk nog niet. Ik ben met de mannen een biertje op een geslaagde draaidag gaan drinken.