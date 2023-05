Pasta te ver doorgekookt? Gooi ‘m niet weg: dit kun je ermee

Maar weggooien, daar doen we niet aan. Kleine tip overigens: opper dit idee niet in Italië, dan kom je het land waarschijnlijk niet meer binnen de volgende keer. Zie het als een andere benadering van het eten van pasta, een soort restjes koken 2.0.

Al dente

Even terug naar de basis: de kooktijd van je pasta is cruciaal voor je gerecht, dus zorgen wij er in ieder geval voor dat dit al dente – beetgaar dus – gebeurt. De pasta gaart vaak nog verder door in je saus of misschien zelfs in de oven. Je spoelt je pasta immers niet af met ijskoud water, omdat je dan smaak verliest. Zet je kookwekker altijd 2 à 3 minuten eerder dan de verpakking aangeeft.

Bekijk ook: Met deze 6 tips smaken jouw quiches nog lekkerder

Perfecte pasta

Waar we voor gaan: een lichte bite wanneer je erop kauwt, waarbij de pasta slechts een klein beetje weerstand geeft. Niet te hard dus, maar zeker ook niet te zacht. De textuur mag niet verloren gaan, of ook maar enigszins in de buurt komen van een pap-achtige substantie waar je je tanden niet bij nodig hebt.

Doorgekookt

Is het leed al geschied en is er geen weg meer terug? Dan zit er niks op dan de situatie te omarmen en te accepteren dat deze lichting voor de dag erna is. Want doorgekookte pasta tóch voorschotelen, daar doen we niet aan. Wat we wél doen, is de pasta verspreiden over een plaat, afdekken en een nachtje in de koelkast door laten brengen.

Volgende dag

De kou zorgt ervoor dat de pasta iets steviger wordt, maar alleen daarmee nemen we geen genoegen natuurlijk. Wél met een koekenpan en een beetje olie of boter. Bak de pasta de volgende dag even in de pan op middelhoog vuur, waardoor de randen ietwat crispy worden. Erg lekker in een lauwwarme pastasalade, of een snel pastagerecht met maar enkele ingrediënten.

Extra tip

Zit je pasta op het randje van net te ver? Verwerk ‘m dan in een pastataart – ja je leest het goed – en niemand die zal merken dat het eigenlijk niet je initiële plan is geweest.