7 x duurzame tips voor een warme werkkamer

1. Trui

Tip 1 die Milieu Centraal geeft, ligt misschien wat voor de hand, maar omdat het vrijdag 5 februari Warmetruiendag is, delen we ’m toch maar even met je: kleed je warm aan op kille dagen. Een lekkere trui, dikke sokken en goede sloffen schelen een hoop. Nog steeds koud? leg een dekentje over je benen. Niemand die dat ziet in de online meeting!

2. Stoelverwarming

Over dekentjes gesproken; probeer een elektrische variant eens. Ja, het opwarmen van de deken kost stroom, maar een elektrische deken is duurzamer dan het verwarmen van een ruimte met een radiator.

3. Kieren

Tocht door naden en kieren voelt koud en onprettig aan. Maak dus de de kieren dicht, bijvoorbeeld met schuimband of tochtstrips. Als je werkt op een open zolder, kijk dan of je die kan afsluiten met een deur of gordijn. Zorg wel steeds voor genoeg ventilatie.

4. Verwarming per ruimte

Weet je dat er slimme thermostaten zijn waarmee je per ruimte de verwarming regelt? Zo kun je het in je werkkamer bijvoorbeeld warmer stoken dan in de huiskamer, als daar niemand zit.

5. Isolatie

Check de isolatie van je huis en verbeter zo nodig de isolatie. Vervang bijvoorbeeld dubbel glas door hr++ glas. Verbeter ook je muurisolatie en verbeter de dakisolatie van je zolderkamer.

6. Geef je radiator een boost

Ga na of je radiator wel genoeg warmte afgeeft. Met een radiatorventilator verbeter je die capaciteit op een simpele manier en zorg je ervoor dat de warmte zich sneller door de kamer verspreidt.

7. Infraroodpanelen

Als je toch nog bijverwarming nodig hebt, neem dan infraroodpanelen in plaats van een elektrische kachel, zo adviseert Milieu Centraal tot slot. Want elektrische kachels zijn energieslurpers! Infraroodpanelen geven gerichte stralingswarmte bij je werkplek. Daardoor kan de thermostaat omlaag en bespaar je gas. Ze zijn bijvoorbeeld handig onder je bureau, vooral als je last hebt van koude voeten en benen.