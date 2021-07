Lezersreacties: ’Extra vakantie boeken nu reizen weer meer kan’

Een paar dagen op de camping met mijn gezin in Bretagne. Wat kijk ik ernaar uit om deze zomer in het buitenland vakantie te vieren! Het originele plan was om er in eigen land een paar dagen tussenuit te gaan, maar zodra we hoorden dat Frankrijk van oranje naar geel ging, hebben we meteen een kampeervakantie geboekt.

Ook Ruud Couwenhoven heeft iets om naar uit te kijken. Omdat de reismaatregelen voor Frankrijk zijn versoepeld, kan hij eindelijk zijn zoon weer in zijn armen sluiten.

Marga Thijsen laat weten dat ze door de versoepeling lekker een éxtra vakantie heeft geboekt. Zij viert deze zomer niet alleen vakantie in eigen land, maar óók in Italië.

Michel de Haar hoopt nog altijd dat hij deze zomer het vliegtuig naar Miami kan pakken, maar heeft er een hard hoofd in. „Het Griekse eiland Rhodos is een goed alternatief. Lekker acht dagen aan het strand.”

Tot slot nog een advies van mevrouw De Ruijter die pas een vakantie naar Kroatië boekte. „Hoewel steeds meer bestemmingen op geel gaan, is het slim om de actuele ontwikkelingen te blijven volgen, zodat je altijd goed voorbereid op pad gaat.”

Met de caravan

Constant houden wij de reisadviezen in de gaten. Wij vieren momenteel een paar weken vakantie in eigen land, maar zijn nu ook van plan om in augustus met de caravan op pad te gaan richting Italië.

Marga Thijsen

Hereniging

Onze zoon woont en werkt in Parijs en we hebben hem en zijn vriendin al sinds februari vorig jaar niet ’live’ gezien. Nu Frankrijk op geel is, kan dat eindelijk weer. In juli treffen we elkaar in Chablis en in augustus in Parijs.

Ruud Couwenhoven

Afwachten

Zodra de grenzen voor de Dominicaanse Republiek weer opengaan, gooien wij meteen onze reisplannen om. Dan zeggen we onze autovakantie naar Kroatië meteen af.

Leo Verkerk

Geannuleerd

Vorig jaar zouden we naar Engeland gaan, maar dat hebben we naar dit jaar moeten verzetten. Helaas is het reizen naar Engeland nog steeds lastig, dus we hebben alles maar geannuleerd. We hebben een vakantie geboekt naar Italië, want dat land is geel.

Jeanet van Wijngaarden

Eigen land

Omdat onze vakantie naar Zuid-Afrika die gepland stond in augustus zeer waarschijnlijk niet doorgaat, blijven we lekker in Nederland. In juli gaan we naar Terschelling en in augustus naar een vakantiepark in het Oosten van het land.

Kor en Wilma Flokstra