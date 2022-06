Dit is het allermooiste kasteel van Nederland

Kasteel Hoensbroek is op de Dag van het Kasteel uitgeroepen tot Allermooiste Kasteel van Nederland. Het kasteel versloeg Kasteel Westhove, Kasteel de Haar, Kasteel Huis Bergh en Kasteel Doorwerth in een verkiezing die is georganiseerd door de ANWB in samenwerking met de Nederlandse Kastelenstichting en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Voor de verkiezing werden vijftig kastelen geselecteerd die voldeden aan de basiscriteria: van middeleeuwse oorsprong, met (gedeeltelijk) zichtbare slotgracht, ophaalbrug, torens en versterkte muren, uitgeroepen tot rijksmonument en (regelmatig) geopend voor bezoek.

De top 5 werd bepaald door 30.000 ANWB-leden, die een stem konden uitbrengen op hun favoriete kasteel in Nederland. Daarna was het de beurt aan een officiële jury, bestaande uit Marieke Haafkens (route-expert ANWB Eropuit en juryvoorzitter), Jaap Evert Abrahamse (architectuurhistoricus en onderzoeker bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en Robert Quarles van Ufford (Nederlandse Kastelenstichting). Zij gingen individueel en onaangekondigd op pad om de kastelen te bekijken en beoordelen.

Authentiek

“We hadden een flinke lijst criteria waar we de top 5 op beoordelen om de keuze zo objectief mogelijk te maken”, zegt Marieke Haafkens. „Een belangrijk criterium was wat er nog te zien was van het originele kasteel: van binnen én buiten. Maar ook: hoe aantrekkelijk en toegankelijk het kasteel is voor bezoekers en wordt de geschiedenis levendig gehouden?”

Volgens Haafkens is vrijwel alles aan Kasteel Hoensbroek authentiek. „De buitenzijde van het kasteel leest als een bouwgeschiedkundig boek.”

