Klussen met plaatmateriaal? Dit is het verschil tussen multiplex en underlayment

Onze nieuwe, zelfgebouwde keuken is van plaatmateriaal gemaakt, zoals ik vertelde. Voor de vloer en basis heb ik underlayment gebruikt.

De belangrijkste reden voor underlayment is dat ik het mooi vind. Mijn meissie gelukkig ook!

Underlayment is plaatmateriaal dat is opgebouwd uit verschillende lagen fineer die kruislings op elkaar worden verlijmd. Omdat de dunne lagen hout kruislings op elkaar worden bevestigd, vangt de ene laag het eventuele werken of kromtrekken van de andere laag op.

Multiplex en triplex zijn ook op deze manier opgebouwd. Bij multiplex is sprake van vijf lagen fineer en bij triplex van drie. Beide zijn hele sterke constructieplaten die je voor bijna dezelfde doeleinden kunt gebruiken.

Multiplex is vochtbestendig te verkrijgen, underlayment alleen watervast. Watervast betekent dat er lijm is gebruikt die niet in water oplost, de fineerlagen kunnen niet tegen vocht. Bij vochtbestendig is dat wel het geval. Vochtbestendig betekent beter tegen water bestand dan watervast.

De houtsoort en de manier van verlijming bepalen waarvoor je underlayment of multiplex kunt benutten. Underlayment is ook te verkrijgen met mes en groef en de houtstructuur is veel duidelijker zichtbaar; je ziet de nerf en knoesten zitten. Vroeger wilde men, juist vanwege die natuurlijke uitstraling, underlayment graag onzichtbaar verwerken, terwijl men er tegenwoordig vaak voor kiest om het te tonen.

Daarom kozen wij het. De vloer moest passen bij de wit geschilderde eikenhouten planken vloer in de woonkamer. Ik heb planken van underlayment gezaagd en die wit geverfd; je ziet het verschil bijna niet. De buitenkant van de keuken wordt blauw maar de binnenkant wilden we natuurlijk houden, vandaar dat we het underlayment waarmee de basis van de keuken en de laden zijn gemaakt, blank hebben afgelakt.

Wil je meer van onze keuken zien, kijk dan op mijn YouTube-kanaal Mulder Maakt

Hebt u een vraag? Mail naar klusvraag@telegraaf.nl