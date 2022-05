Recept: palingsalade met radijs en limoen

Nodig: 200 g gerookte paling, 1 krop eikenbladsla, 1 bosje radijs, 1 limoen, 2 bosuitjes (in smalle ringetjes), 2 el olijfolie, 1 el honing, 4 el halvanaise of yoghurt, 1 el verse basilicum (gehakt), peper (versgemalen).

Bereiding: Snijd de paling in schuine stukken van 4 cm. Was de slabladeren en maak ze droog in een slacentrifuge, scheur de slablaadjes wat kleiner.

Snijd 4 grote radijsjes, niet helemaal door, in 8 plakjes. Leg ze in ijskoud water met 1 theelepel zout zodat ze als een bloemetje opengaan.

Snijd de rest van de radijsjes in dunne plakjes. Rasp van de limoen 1 theelepel groene schil, pers een halve limoen en snijd de andere helft in plakjes. Verdeel de sla over borden of een schaal.

Leg daarop de paling, plakjes radijs en bosui. Meng olijfolie, limoensap en rasp honing, halvanaise, basilicum en peper tot een dressing. Schenk deze over de paling. Garneer met plakjes limoen en radijsbloemen. Serveer er geroosterd brood bij.