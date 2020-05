Recept van de dag: bevroren citroen

Mijn vakgenoot Karin Luiten heeft een boek geschreven: De Gemakkelijke Franse Keuken. Uitgeverij, Nieuw Amsterdam. Ze heeft al hele boekenkasten vol geschreven. Al haar recepten kloppen op de gram. Het zijn wel vaak doe-meisjes recepten. Je weet wel, prachtige zomerjurken, grote bossen wilde bloemen op tafel en na een dag zwoegen in de keuken nog fris kijken. Dit is een typisch doe-meisje recept. Als je al dat gedoe met die lege citroen weglaat heb je ook heerlijk citroenijs.

Doe suiker en water in een steelpan, verwarm tot de suiker is opgelost en laat dan helemaal afkoelen. Snij het kapje van de citroenen. Snij een piepklein stukje van de onderkant zodat ze rechtop blijven staan. Peuter met zo’n gekarteld grapefruitlepeltje al het vruchtvlees eruit en deponeer dat in een stevige (punt)zeef boven een kom. Duw zo veel mogelijk sap eruit, je moet ongeveer 150 ml hebben. Hak de muntblaadjes heel fijn. Meng munt en citroensap door het suikerstroopje, doe dit in een liefst metalen bak en zet 3 uur in de vriezer. Haal elk uur eruit en klop met een vork tot het niet meer vloeibaar is. Klop het eiwit stijf, spatel voorzichtig erdoor. Spoel de lege citroenen af met koud water voor straks een mooi ijzig effect. Vul ze met ijs, plaats de kapjes erop en zet ze in een diepvriesbakje. Plaats minstens 4 uur in de vriezer om op te stijven. En serveer iedereen een ijscitroen! Met een zomerjurk-glimlach!

Nodig:

• 4 grote (biologische) citroenen

• 75 g suiker

• 50 ml water

• 1 eiwit

• 2 takjes verse munt