Recept van de dag: Pasta met aandacht

Ja, ontvellen, het moet. Even door heet water halen, kruisje erin en het velletje er af. Ja, het moet, hart en pitjes eruit. Niks zonde! Snij de tomaten in blokjes. Uitje heel fijnsnijden. Knoflook, een klap op geven, en ragfijn snijden. Rozemarijnnaalden van het takje rissen en heel fijnsnijden. Dan wat olijfolie, liefst een groene pittige versie, warm maken en er de tomaten met ui en de knoflook en de rozemarijn bij doen. Oh, beetje suiker nog. Laat gaan. Tot de tomaten beginnen de karamelliseren. Nu de witte wijn erbij. Breng aan de kook, laat saus worden.

Inmiddels heb je de kappers in wat olie gebakken. Bewaar kappers en olie. Haal de gekookte pasta (linguine is voor dit gerecht heel lekker) door de tomatensaus. Goed mengen. Strooi er dan de kappers over, dan de verkruimelde ricotta. Eindig met peper en wat van de kappertjesolie. Verfijning! Simpel, het belangrijkste ingrediënt hier heet: aandacht!

Nodig voor 4 personen:

• 600 gr tomaten (in blokjes)

• 1 ui, gesnipperd

• 1 teen knoflook, fijngehakt

• 1 takje rozemarijn

• 1 theel suiker

• 6 eetl witte wijn

• 2 eetl kappers (uit potje, uitgelekt)

• 400 gr linguine

• 100 gr ricotta

• Olijfolie

• Zout en peperNodig voor 4 personen:

• 600 gr tomaten (in blokjes)

• 1 ui, gesnipperd

• 1 teen knoflook, fijngehakt

• 1 takje rozemarijn

• 1 theel suiker

• 6 eetl witte wijn

• 2 eetl kappers (uit potje, uitgelekt)

• 400 gr linguine

• 100 gr ricotta

• Olijfolie

• Zout en peper