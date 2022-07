Hitteplan: zo houd je het thuis zo koel mogelijk

Allereerst zijn daar de voor de hand liggende zaken, maar altijd goed ze weer even paraat te hebben: lucht door middel van deuren en ramen openzetten op het moment dat de temperatuur het laagst is, dus ’s ochtends en ’s avonds.

Bekijk ook: Zo blijven inbrekers buiten de deur tijdens de vakantie

Houd overdag zoveel mogelijk alles dicht: ramen, deuren en gordijnen, zodat de warmte niet de kans krijgt binnen te komen. Zonwering is uiteraard geen overbodige luxe: uit onderzoek van het Amerikaanse Department of Energy blijkt dat bij ramen met zonwering op het zuiden de temperatuurstijging met 65 procent afneemt, voor op het westen gelegen ramen staat dat op 77 procent.

Probeer ook zoveel mogelijk het gebruik van warme apparaten te beperken. Lampen, oven en fornuis geven immers warmte af, iets dat je juist niet wilt.

Plant een boom

Voor nu wat te last minute, maar goed om ze op te slaan en op te volgen voor een volgende zomer of later: de juiste isolatie zorgt voor een aangenaam huis. Dat kan met behulp van groen: een klimop tegen de muur houdt de zon tegen (en staat ook nog eens gezellig), planten op het dak zorgen voor eenzelfde effect. Ook een boom in de tuin zorgt voor schaduw, al heb je daar pas na de nodige jaren groei profijt van.

Bekijk ook: Zo maak je je huis zo slim mogelijk

Wat voor dan precies? In zijn onderzoek The value of shade concludeert wetenschapper Geoffrey Donovan dat bomen binnen een straal van 12 meter aan de zuidkant of 18 meter aan de westkant van een huis al voor winst zorgen. Bomen aan de oostkant hebben overigens geen effect.

Glas beschermt

Wat rigoureuzer is het toepassen van zon- en warmtewerend glas; een transparante coating die aan de binnenzijde tussen het glas wordt geplaatst die wel de warmte, maar niet (al) het licht buitenhoudt. Deze coating houdt 72% van de zonnewarmte buiten. Bijkomend voordeel is dat het ook het geluid van bijvoorbeeld langsrazend verkeer dempt.

Er zijn verschillende niveaus van zonwerendheid, uitgedrukt met een zogeheten LTA (de hoeveelheid licht die wordt doorgelaten)/ ZTA-waarde (de hoeveelheid zon die wordt doorgelaten). Ook zijn er verschillende kleuren, onder meer neutraal, lichtgrijs, een lichte blauwe of een lichte grijze gloed. Prijzen van de glasfolie variëren uiteraard, maar liggen gemiddeld rond 50 euro per vierkante meter. Ga vooral niet zelf aan de gang met folie: dit vergroot de kans op zogeheten thermische breuken, die ontstaan door temperatuurverschillen in het glasoppervlakte.

Doe het zelf

Tot slot een heel gemakkelijke en goedkope oplossing: maak jezelf niet te druk. Doe alles, voor zover mogelijk, een versnelling lager en laat zwaardere huishoudelijke klusjes even liggen tot de temperaturen wat zijn gezakt.