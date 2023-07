Maak het gezellig met je eigen sangria!

Deze drank op basis van rode wijn kun je ook met witte wijn of rosé maken. De Catalanen hebben weer een variant met cava. Toch is sangria niet een kwestie van wijn en fruit bij elkaar gooien. Dit authentieke recept komt rechtstreeks uit Spanje. Het mag dan wel regenen dit weekeinde, hiermee breng je wel de Spaanse zon in huis!

Nodig: 750 ml rode wijn, 750 ml sodawater, 100 ml cognac, 2 perziken, 1 appel, 1 peer, 1 sinaasappel, 4 el suiker, 1 kaneelstokje

Bereiding: Doe in een grote kan (2 liter) de wijn, cognac en suiker. Roer goed met een lepel totdat de suiker volledig is opgelost. Voeg de citroen en sinaasappel toe (in partjes). Doe de peer, appel en perzik erbij (alle in blokjes). Als laatste het kaneelstokje. Roer alles nogmaals door. Voeg het sodawater toe en roer. Zet de sangria minimaal 4 uur in de koelkast zodat alle smaken goed mengen.