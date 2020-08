Recept van de dag: Pasta doperwten

Vorige week heb ik een buffelfarm bezocht. Van de familie Arns in Zevenaar. Veel meer daarover later. Maar voor nu, ik had buffelricotta meegekregen en in de pluktuin hingen nog doperwten. Maar het kan ook anders, als je geen verse tuinbonen of doperwten kunt krijgen, neem dan bevroren doperwten, of bevroren tuinbonen.

Kook de boontjes 3 minuutjes en haal ze eruit en spoel af onder koud water. Doe de spaghetti in de pan. Rasp de schil van de citroen en meng met het sap van een halve citroen en de ricotta. Breng op smaak met een scheutje olijfolie en versgemalen peper en zout.

Giet de pasta af, maar bewaar een klein scheutje van het kookvocht.

Mix het kookvocht door de ricotta, en vervolgens de ricotta door de spaghetti.

Doe in een schaal en verdeel de erwtjes en geraspte kaas erover. Hussel aan tafel alles nog een goed door elkaar. Als extra smaakmaker een paar druppels groene tabasco.

Nodig voor twee personen:

• 75 gram volkoren spaghetti

• 1 biologische citroen

• 200 gram ricotta

• 120 gr diepvries doperwtjes

• 2 eetl goede olijfolie

• zwarte peper, zout

• 4 eetl geraspte belegen boerenkaas