Column Babette: Proostend rolden we Wet February in

Dinsdag begon het. Of ik ook zin had in een glas wijn bij het voorgerecht?

Ik bedankte, het was immers de 31e en nog altijd Dry January. Mijn tafelgenoot sputterde nog dat we 1 februari bijna konden aantikken, maar bestelde met gepaste tegenzin een fles water.

Een dag later was een van mijn vriendinnen jarig. Precies ja, op 1 februari. Zo hé, wat een zuipfestijn werd dat.

Goede voornemens om de rest van het jaar maat te houden, leken als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Proostend rolden we Wet February in.

Januari is al nooit de gezelligste maand, maar dit keer vond ik het wel heel saai.

Misschien ook omdat half Nederland meedeed aan de hype rondom Dry January? De 0.0-biertjes en flessen alcoholvrije Martini waren niet aan te slepen, zo meldden ook de slijters.

Eigenlijk kies ik liever mijn eigen moment om een periode extra gezond te leven en geen alcohol te drinken. Maar na alle overdaad in december leek uitstel geen goed idee.

En ja, de voordelen waren er. Ik sliep beter. En die ene keer dat we toch uit eten gingen, werden we, met dank aan de fles Spa Rood, aangenaam verrast door de lage rekening. Ik voelde me frisser, gezonder en energieker. En het kostte me geen enkele moeite.

Maar verder? Kan zijn dat mijn weegschaal kapot is, maar ik ben geen gram afgevallen. Daarbij vind ik het confronterend dat het me niet lukte om van januari toch een leuke maand te maken. Alsof daar alcohol voor nodig is.

Toegegeven, in ons sociale leven speelt alcohol nog altijd een grote rol. Ook mijn vrienden koesteren onze borrelmomenten in het weekeinde, houden van goede wijn en vinden het leuk om in een restaurant te worden verrast door de menu- én de wijnkaart.

Dat mijn vriendinnenclubje de naam wining bitches heeft, is ook niet toevallig.

Kortom, wijn is een hobby. Dus is het tijd voor de volgende uitdaging: een nieuwe hobby zoeken.

