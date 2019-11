De ’eureka’-momenten van Nederlandse topwetenschappers

Prof. Ionica Smeets hier met een robot, staat prominent in het boek. Ⓒ FOTO Hollandse Hoogte

Taart, champagne, maar vooral heel veel bier. Dat was bijna het standaard antwoord dat wetenschapsjournalist Jim Jansen kreeg, als hij aan Nederlandse topwetenschappers vroeg wat er gebeurde als er een grote ontdekking was gedaan. Er was overigens geen enkele wetenschapper die, in tegenstelling tot Archimedes, de term ’eureka’ bezigde.