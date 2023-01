Interieurtips: zo zorg je voor een serene en tijdloze sfeer in huis

Natuurlijke basis

Creëer een lichte naturellen basis in het interieur met de klassieke visgraat Novilon vloer van Forbo Flooring. Dankzij de matte finish en de voelbare structuur is deze praktische vloer bijna niet van echt hout te onderscheiden. De extra brede en lange planken maken de kamer ruimtelijk. Mix met echte houten meubelen of - wandplanken voor een extra natuurlijk effect.

Licht en luchtig

Ⓒ bank Sommer van DeSidde

Deze grote hoekbank Sommer uit de collectie van By SIDDE oogt dankzij de lichte kleur en de iets lagere zit- en rugleuning ’luchtig’ in je woonkamer. De rugleuning van de bank kun je eenvoudige verhogen door middel van een bijpassend hoofdsteun. Voeg wat houten elementen toe en de wellness-sfeer is compleet.

Tafel op maat

Ⓒ Eettafel Liv in kiezelvorm van Table du Sud

Organische vormen zijn de nieuwste trend en deze kiezelvormige eettafel van Table du Sud past daar goed bij. Vooral in de lichte eikenhouten kleur met bijpassende eetkamerstoelen is het een sfeermaker in het naturellen interieur van nu. De tafel wordt op maat voor je gemaakt dus je kunt ook combinaties maken met een organisch gevormde salontafel van hetzelfde materiaal.

Eco-cool

Ⓒ ecoBirdy Richard Armchair & Judy Side Table

Eco birdy maakt zijn duurzame designstoelen van gerecycled plastic. De organische vorm van de Richard Armchair zorgt voor zitcomfort en een zogenaamde sculpturale uitstraling. Doordat het plastic op kleur wordt gesorteerd past de stoel en de bijzettafel Judy perfect bij de laatste kleurentrends en krijgt dit lichte interieur een meer modische look.

Scandi-chic

Ⓒ kast Neutra van Bolia

Kast Neutra is naar eigen keuze samen te stellen en past dus altijd perfect passend in jouw kamer. Je kunt variaties kiezen in de kleuren wit, zwart en naturel hout en spelen met hoog-laag effecten.

Rust

Ⓒ wanddecoratie UNC Block via Basic Label

Zachte rondingen en organische lijnen zijn snel en gemakkelijk in je interieur te brengen met deze wanddecoratie ‘Block’ van Urban Nature Culture. Block is handgemaakt van keramiek. Een kale witte wand (beetje saai!) krijgt zo meer allure zonder dat de rustgevende sfeer verstoord wordt.

Zwart accent

Ⓒ wanddecoraties van Ikea

Mocht je ‘alles licht en naturel’ iets te zacht vinden dan is de beste stylingtip met behoud van de rustgevende sfeer: ga voor zwart! Een zwart accent geeft meteen contrast en kracht aan een interieur zonder de sfeer of smaak te veranderen. Tijdloos en altijd chic. Met deze nieuwe wanddecoraties van Ikea versterk je ook de organische vormentaal in het interieur.