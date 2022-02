Verweggistan lonkt: dit zijn de reisplannen van onze lezers

Goed nieuws voor mensen die graag vakantie in verre oorden vieren: niet alleen wij mogen weer het vliegtuig naar verre bestemmingen pakken, ook steeds meer landen openen hun deuren voor Nederlandse reizigers.

Het aantal boekingen naar verre bestemmingen neemt toe, merkt brancheorganisatie ANVR. Aan de reacties te zien, kijken veel lezers er enorm naar uit om buiten Europa te gaan.

Zo maakt Henri Daamen zich op voor Chili en Paaseiland en wil J. van Ierssel naar de Verenigde Staten. Corrie Boltje-de Boer zit daar nu al, maar heeft er helaas corona opgelopen. Hoewel zij in quarantaine zit, heeft ze toch een fijne tijd.

C. Schravemaker vraagt zich af of een vakantie ver weg niet te risicovol is. „Als je naar een land met code oranje gaat en je krijgt corona, dan ben je volgens mij niet verzekerd tegen eventuele medische kosten.”

Voor Y. Bleumink betekent een verre vakantie niet dat je een oceaan over hoeft. „Wij gaan met ons oldtimerbusje met de boot van Eemshaven naar Kristiansand in Noorwegen en dan richting Oslo. Via Zweden en Duitsland rijden we weer naar huis.”

Voorpret

Wij zijn volop aan het plannen om eindelijk weer op reis te kunnen. Volgend jaar januari willen we naar Chili en Paaseiland. Dat duurt nog even, maar de voorbereiding bezorgt ons al de nodige voorpret!

Henri Daamen

Gemis

Wij zijn dol op verre vakanties. Die hebben wij de afgelopen jaren vanwege de corona-omstandigheden erg gemist. Dit jaar gaan wij op vakantie naar Nederland. Dat is voor ons een verre reis, want wij wonen in Suriname.

Freek Varossieau

In quarantaine

Toevallig ben ik momenteel in Maine, in de Verenigde Syaten. Mijn dochter woont hier met haar gezin en ik kom onder meer oppassen. Helaas heb ik corona gekregen en ik weet niet wanneer ik weer terug kan. Maar ik zit in de natuur met schitterend winterweer. Ik kon het slechter treffen in quarantaine.

Corrie Boltje-de Boer

Reis naar verleden

In april gaan we met ongeveer twintig personen dertig dagen naar Java. We zijn allemaal ouder dan 75 jaar en hebben en bijna iedereen heeft er een kampverleden. Toch gaan we vooral voor het mooie weer, het lekkere eten en de vriendelijke bewoners. We gaan al voor de tiende keer.

Joks van Veen

Afwachten

Voor de zomer van 2020 hadden wij een vakantie naar de oostkust van Canada geboekt, maar die moesten we vanwege de pandemie annuleren. Dit jaar hopen we de zuidelijke staten van Amerika te kunnen bezoeken. Ook Kenia is een optie. We wachten nog even af.

J. van Ierssel