Waarom het versturen van een (zinloze) e-mail milieuvervuilend is

De luchtvaartsector krijgt het vaak zwaar te verduren als we het hebben over het milieu, maar de technologiesector veroorzaakt eigenlijk meer uitstoot. Dat is niet alleen omdat jouw telefoon of laptop stroom nodig heeft. Al die e-mail moet ook ergens worden opgeslagen.

Daarvoor zijn enorme datacentra nodig, die gigantische hoeveelheden energie gebruiken om de data te versturen, verwerken en op te slaan. Bovendien moeten deze centra ook nog eens gekoeld worden. Alles bij elkaar vreten deze datacentra dus energie. Je staat er niet bij stil, maar elke Netflix-serie die je kijkt, elke Google-search die je doet en elk mailtje dat je verstuurt, zorgt voor CO2-uitstoot.

Weg met de nutteloze e-mail

Hoeveel die e-mails nou precies uitstoten, hangt vooral van de omvang af. Een lange e-mail met foto’s erin stoot meer uit dan een kort ‘bedankt’ of ‘fijn weekend’. Toch valt er al in die laatste categorie al een hoop winst te behalen, blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door OVO Energy, de grootste onafhankelijke energieleverancier van het Verenigd Koninkrijk.

Het onderzoek laat zien dat als elke volwassene in het Verenigd Koninkrijk één ‘bedankt’ e-mail per dag minder zou sturen, dit de koolstofuitstoot met 16.433 ton per jaar vermindert. Dat staat gelijk aan 81.152 vluchten naar Madrid vanuit het Verenigd Koninkrijk of 3.334 dieselauto’s van de weg afhalen.

Blijkbaar sturen de inwoners van het Verenigd Koninkrijk elke dag meer dan 64 miljoen van deze zinloze mails en bij mensen uit andere landen zal dat niet heel anders zijn. En hoewel het stoppen met versturen niet een enorm groot verschil zal maken (het is ongeveer 0,1% van de ecologische voetafdruk), is het wel weer een kleine stap in de goede richting als er wereldwijd minder zinloze berichten worden verstuurd.

Bewust

Niet alleen het versturen van e-mails zorgt voor CO2-uitstoot, ook de duizenden mails in je mailbox die je toch nooit leest, moeten ergens opgeslagen worden. Een inbox zero-beleid is dus het beste wat je met je mailbox voor de planeet kunt doen. Als je straks toch bezig bent met het opschonen van je mailbox, kun je je ook meteen afmelden van al die nieuwsbrieven waar je vaak niets mee doet.

Ook bestanden minder zwaar maken, grote bestanden comprimeren en een link doorsturen in plaats van een bijlage, zorgen voor minder schade aan het milieu.

