Een bittere pompoen of courgette kan giftig zijn; zo zit dat

Wieke van der Vossen, expert Voedselveiligheid: Een pompoen of courgette uit eigen tuin kan giftig zijn als deze bitter smaakt. Je kunt deze dan het beste niet verder opeten. Een eetbare pompoen of courgette smaakt neutraal tot lichtzoet.

In bittere courgettes of pompoenen kan een giftige stof zitten, ook wel cucurbitacine genoemd. Deze stof komt van oudsher in komkommerachtige vruchten voor om de plant tegen planteneters te beschermen. Dankzij veredeling is het al lang geleden gelukt om dit stofje eruit te kweken.

Nieuwe zaden

Pompoenen of courgettes die in de winkel of op de markt te koop zijn, zijn veilig om te eten. Bij eigen kweek is er over het algemeen evenmin een probleem, zeker niet als je nieuwe zaden gebruikt. Maar problemen kunnen ontstaan als je de zaden oogst en het seizoen erna opnieuw gebruikt.

De oorzaak is vaak dat in de tuin zowel pompoenen als sierpompoenen worden geteeld. Bijen kunnen voor kruisbevruchting zorgen. De planten die dan het volgende teeltseizoen uit deze bestuiving voortkomen, kunnen wel giftige vruchten dragen, niet te onderscheiden van de ongevaarlijke exemplaren. Sierpompoenen zijn giftig en kun je niet eten.

Krampen

Ziek worden door bittere pompoenen of courgettes uit eigen tuin komt niet vaak voor, maar er zijn gevallen bekend. Symptomen treden snel op na inname van slechts een kleine hoeveelheid. Het begint vaak met misselijkheid, buikpijn, buikkrampen, overgeven en diarree (mogelijk zelfs bloederig). Dit kan leiden tot uitdrogingsverschijnselen bij onvoldoende drinken. Ga dan naar de huisarts.

Ook droogte kan ervoor zorgen dat sommige komkommerachtige vruchten wat bitter gaan smaken. Dit is vaak een stressreactie van de plant op de hitte. Gelukkig houden de meeste mensen niet van bitter en zullen ze deze vanzelf uitspugen.

Heeft u een vraag? Mail naar spreekuur@telegraaf.nl