Dagrecept: Hartige borrelcrackers met kruidenboter

Ook lekker bij het aperitief voor het eten. Het recept komt uit Bak & Relax (Becht) van Jessica Elliot Dennison. Verwarm de oven voor tot 200 graden (hete lucht, 220 elektrisch).

Bekleed 2 bakplaten met bakpapier. Meng de bloem en bakpoeder in een grote kom. Plet de korianderzaadjes grof in een vijzel of met een deegroller. Roer ze met de honing, yoghurt en miso (of zeezout) door de bloem. Kneed het deeg op een licht bestoven werkblad in 1-2 minuten glad.

Verdeel in tweeën en rol de stukken met een met bloem bestoven deegroller uit tot 2 dunne platbroden met doorsnee van circa 32 cm; leg ze op de bakplaten. Bak 12 minuten, keer om met een tang en bak ze in 6 minuten goudbruin. Haal ze uit de oven, keer ze opnieuw en laat afkoelen.

Smelt voor de kruidenboter de boter met kruiden en knoflook in een steelpan op hoog vuur 3-4 minuten of tot hij goudbruin en geurig is. Haal van het vuur. Smeer de kruidenboter met een kwastje over de crackers en bestrooi met zeezout.

Nodig voor 4 personen:

- 125 g bloem

- ½ tl bakpoeder

- 1,5 tl korianderzaad

- 1 tl honing

- 125 g gezeefde yoghurt

- 2 tl miso of ¼ tl zeezoutvlokken

- 40 g boter

- 2 takjes rozemarijn (blaadjes, fijngehakt)

- 5 salieblaadjes (fijngehakt)

- 6 tenen knoflook (geperst)

- flinke snuf zeezout