Recept van de dag: courgetten met honing

Gisteren stond Michel Wortman bij me in de tuin. Hij is de man van de Wijkse Zukke Dikke Honing Jochie, zijn lindenbloesem kwam hij laatst ook brengen. Nu dacht hij dat ik wel wat courgette kon gebruiken.

Hij deed er meteen maar een recept bij om courgette in te maken. Maar raar, hoor, daar zat geen honing bij de ingrediënten. Nee, hoor, we maken het zo: Ontsmet 2 à 3 jampotten door ze een paar minuten te koken in een pan water.

Snij de courgette eerst in vieren (over de lengte) en vervolgens in plakjes. Meng de ui en courgette in een grote kom. Strooi vervolgens het zout over de groenten. Laat twee uur staan. Spoel de ui en courgette af in een vergiet. Breng de azijn, kurkuma, mosterdzaad en honing in een grote pan aan de kook, laat het een paar minuten doorkoken. Voeg de ui en courgette toe aan de pan en kook de groenten heel kort mee. Schep de courgettes en ui in de schone potten. Vul tot de rand met het vocht en kruiden dat in de pan over is gebleven. Draai de deksels op de potjes en zet ze onderste boven, drie weken op een koele plek.

Ingrediënten voor drie potten:

• 500 gram courgette,

in plakjes

• 2 uien in ringen gesneden

• 2 eetl zout

• 250 ml natuurazijn

• 2 theel kurkuma

• 3 theel mosterdzaad

• 100 ml honing