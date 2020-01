Griep grijpt om zich heen

Dat is voor het eerst deze winter boven de epidemische grens. Die ligt op 58 patiënten met een influenza-achtig ziektebeeld. Toch wordt er niet al over een griepgolf of epidemie gesproken, want dan moet er twee weken lang achter elkaar sprake zijn van incidentie boven de 58 én er in voldoende neus- en keelmonsters influenzavirussen worden gevonden.

De stijging is te zien in alle leeftijdsgroepen. Dit jaar is het griepvaccin anders samengesteld. Het bestaat uit vier in plaats van drie influenza-stammen. De verwachting en de hoop is dat dit effectiever zal uitpakken. Op 22 januari volgen de nieuwste cijfers.

Griepseizoen

In het ene griepseizoen komt er meer griep voor dan in het andere. Zo was 2014-2015 het langste griepseizoen in de afgelopen veertig jaar: het duurde in totaal 21 weken. Ook in 2017-2018 hield het met achttien weken lang aan. Afgelopen jaar was de griepepidemie na veertien weken ten einde en duurde deze van 10 december 2018 t/m 17 maart 2019.

Bij griep kan de koorts binnen twaalf uur oplopen tot 39°C of hoger en duurt de koortsperiode meestal drie tot vijf dagen. Het herstel duurt een tot drie weken. In de meeste gevallen is griep onschuldig; mensen genezen zonder medicijnen. Maar sommigen hebben een grotere kans op ernstige klachten bij griep, zoals longontsteking en ernstige benauwdheid. Dit geldt voor ouderen en mensen met een chronische ziekte. Mensen die al hart- en longklachten hebben, kunnen daarvan door griep meer last krijgen.