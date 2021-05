Eén met de natuur tijdens meerdaagse trektocht in Brabant

Eén met de natuur tijdens een driedaagse wandeltrektocht door de Maashorst. Ⓒ Bob Huisman

Nu wandelen in coronatijd razend populair is, organiseert het Instituut voor Natuureducatie (IVN) meerdaagse trektochten door de mooiste natuurgebieden van Nederland. Met de IVN-app legden wij een driedaagse route af, zo’n 20 kilometer per dag, door de Maashorst, het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant.