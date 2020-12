Zien: zo werd Kaavan, de eenzaamste olifant ter wereld, gered uit Pakistaanse dierentuin

Een Russisch vrachtvliegtuig, een transportkist van vier ton met een buizensysteem dat 200 liter urine kan opslaan en een negatieve coronatest voor een wild dier: het zijn slechts enkele zaken die Voer Voeters moest regelen voor het vertrek van 's werelds eenzaamste olifant.

Na meer dan 35 jaar gevangenschap is olifant Kaavan afgelopen zondag van Marghazar Zoo in Islamabad naar het Cambodia Wildlife Sanctuary in Siem Reap vertrokken. Daar zal Kaavan leven met andere olifanten.

Maandenlang waren Vier Voeters-dierenarts Amir Khalil en zijn team bezig om Kaavan op zijn redding voor te bereiden. Niet alleen moest de olifant gezond genoeg zijn voor de verhuizing naar het reservaat in Cambodja, 4000 kilometer verderop, maar het was ook van belang dat hij aan de reiscontainer gewend raakte.

Zware bagage

Kaavan werd, vergezeld van een militaire escorte, naar het internationale vliegveld Islamabad gebracht waar een Ilyushin Il-76, een Russisch transportvliegtuig, klaarstond om de olifant naar Cambodja te brengen. Kaavan bleef volledig bij bewustzijn tijdens de ongeveer tien uur durende vlucht.

De olifant reisde met zware bagage: 200 kilo voedsel was voor hem beschikbaar tijdens de reis. In zijn transportkist was een buizensysteem geïnstalleerd dat tot 200 liter urine kon opslaan.

Eenzaam

Kaavans verhaal is hartverscheurend. Een jaar na zijn geboorte in Sri Lanka werd hij door de overheid aan Pakistan geschonken om de onderlinge betrekkingen te versterken. Daar belandde hij in de dierentuin waar hij nauwelijks bewegingsruimte had en aan kettingen werd vastgelegd.

De situatie werd nog erger toen Saheli, zijn partner die sinds 1990 bij hem woonde, in 2012 aan een infectie overleed. Kaavan vereenzaamde en had geen afleiding of dingen waarmee hij kon spelen.