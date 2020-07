Knuffelen op 1,5 meter afstand: hoé dan?

Ⓒ Hollandse Hoogte

Knuffelen op anderhalve meter afstand, hoe doe je dat? In ’het nieuwe normaal’ blijven er weinig opties over voor aanraking buiten het eigen gezin om. Terwijl dat fysieke contact juist nu zo belangrijk is, vindt knuffeltherapeut Carollyne Tjong Ayong. En volgens haar kan dat ook op een veilige manier.