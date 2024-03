„Zo’n dertien jaar geleden zag ik de Kangoo Jumps op een fitnessbeurs waar ik als personal trainer was. De veerschoenen zijn ongeveer dertig jaar geleden ontwikkeld door een Zwitserse fysiotherapeut, Denis Naville, met als doel om geblesseerde topsporters conditioneel te laten doortrainen. Door vermindering van de harde klappen op de gewrichten werd dit een groot succes. Nu worden wereldwijd deze sportschoenen gebruikt om op vele manieren te sporten.

De eerste keer dat ik het deed, was verrassend makkelijk: aantrekken, rechtstaan, lichaamsgewicht laten inveren, een natuurlijke loopbeweging maken en ik was al aan het jumpen! Het voelde meteen heel stabiel en vertrouwd. Ik was gewend aan tien kilometer hardlopen, dus deed ik dit ook meteen op de Kangoo Jumps.

Conditie en kracht

Het enige wat je hiervoor moet kunnen is op je benen kunnen staan, zo makkelijk is het. Uiteindelijk ga je steeds meer kracht zetten en zo ga je telkens intensiever jumpen. Eerst voelt het wel heel vermoeiend. Een half uur jumpen staat gelijk aan een uur hardlopen op gewone sportschoenen, door de dubbele impuls op je spieren. Maar je bouwt heel snel je conditie op, en traint ook je kracht, stabiliteit en automatisch ook een correcte lichaamshouding, omdat je zwaartepunt precies boven de veren moet zijn.

Ik train bijna elke dag op m’n springschoenen: twee keer een conditietraining, twee keer een Kangoo Power danstraining, minimaal een keer zo’n 5 tot 10 kilometer lopen op de weg en tussendoor pak ik thuis een springtouw om intensief op de Kangoo Jumps te trainen. Het is geen vaste competitiesport: wegwedstijden voor lange afstanden doen wij tussen de hardlopers die op gewone sportschoenen deelnemen. Vorig jaar nog heeft een man uit Breda op de Kangoo Jumps de hele marathon van Parijs gelopen. Er zijn ook internationale Kangoo Power danswedstrijden.

Op mijn 18e kreeg ik van de artsen te horen dat ik door mijn rugproblemen en vroegtijdige slijtage mijn sportcarrière moest stoppen en alleen nog rugcrawl mocht doen als sport. Bij het kangoo jumpen ervaar ik geen harde klappen op mijn lichaam en geen gewrichtspijn. Pijnvrij sporten kon nog wel! Ik heb nooit meer blessures gehad. Voorheen moest ik wekelijks naar de fysiotherapeut, nu niet meer.

Blessures

Vorig jaar adviseerde ik een jonge man ze mee te nemen naar zijn specialist. Hij was marathonloper, maar was door aantasting van botkanker aan het revalideren van een kunstheupoperatie. De artsen hadden gezegd dat hij nooit meer zou mogen en kunnen hardlopen.

Ik adviseerde hem om de Kangoo Jumps mee te nemen naar zijn eerstvolgende afspraak bij zijn arts zodat hij kon laten zien wat er bij elke beweging gebeurt. De arts probeerde het ook en zei hem dat hij wel weer kon hardlopen, zij het op deze veerschoenen.

Of je nu beginner of topatleet, oud of jong, gezet of slank bent: iedereen kan het. Ik ben 61. Met kangoo jumpen laat ik zien dat er nooit grenzen zijn om te blijven sporten, zelfs niet met lichamelijke klachten of op oudere leeftijd. Daar ben ik trots op!”

