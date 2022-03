Wordt brasserie Bruis de nieuwe hotspot van Haarlem?

Premium Stan Huygens Journaal

Restaurant Garoeda herrijst als Garuda Gastrobar Indonesia

Het iconische Indische restaurant Garoeda op de Kneuterdijk in Den Haag herrijst uit zijn as. Anderhalf jaar geleden sloot het na 71 jaar de deuren, maar volgende week gaat het met slechts één klinker verschil in zijn naam weer open als Garuda by Ron Gastrobar Indonesia.