Kookboek getest: meloen met ijs (+ super makkelijk en snel recept)

Het lekkerste dessert ooit, zegt auteur Pieter Kok over deze meloen met ijs. Kan niet, zonder chocolade, maar wat mij meer triggert: die isolerende eigenschappen van meloen.

Dit maken is simpel: meloen doormidden, pitten eruit en er komt in elke helft een holletje vrij ter grootte van een bol ijs. Eén liter ijs is veel, zoals de auteur ook aangeeft, ons potje van 450 ml levert meer dan genoeg voor de drie bollen die erin gaan: in elke helft een, een derde duw ik er als bolgewricht tussen om de boel bijeen te houden. De twee helften gaan op elkaar en meteen lopen er druppels ijs tussenuit. Zo gaat ie vershoudfolie en keukenhanddoek in.

Als we onze bol anderhalf uur later uitpakken (is dat te lang? Een “houd-baarheidsaanwijzing” was welkom geweest), dreigt een probleem: hoe krijg je dat netjes open? Maar voor we ons dat kunnen afvragen, heeft de zoon van elf de bovenste helft er al af getild en landt anderhalve bol gesmolten ijs voor ons op tafel.

Gelukkig ongeveer welgemikt op de vers- houdfolie, zodat we de vier hoeken kunnen vastpakken en het weer de meloen in gieten. Don’t try this ín huis – de titel Buiten eten lijkt plots meer een waarschuwing dan een sfeerschepper.

Vol-gende punt op de knoeiboelagenda: dat uitscheppen, doe je dat op bordjes (die we niet mee hebben) of geven we de bol gewoon door? We nemen een lepel met een scherp kantje, geven de bol door en scheppen er elk gretig uit.

Voor de isolerende eigenschappen schakelen we die meloen niet in op onze volgende picknick, maar lekker is dit dessert met die koude vanilleroomsaus wel. Meloen smaakt al fris, ijs is het gewoon, en die twee samen mengen goed.

De zoon van zeven vindt het “echt lekker dat het ijs zo naar meloen smaakt en de meloen naar ijs”. Niet het lekkerste dessert ooit (kon niet, zonder chocolade), maar wel een verrassend en verfrissend meeneemnagerecht, als je niet te ver loopt. En buiten eet.

Meloen met ijs

Nodig (voor 4 personen)

1 rijpe galiameloen, in de koelkast

1 l vanille-ijs

extra benodigd- heden: plasticfoliee

Bereiding (5 minuten)

Haal de meloen uit de koelkast, snijd hem in twee helften en verwijder de pitten. Vul de twee holtes met zoveel ijs als erin past. Doe de twee helften op elkaar en pak de meloen in in plasticfolie.

Wikkel de meloen in een theedoek om mee te nemen. Schep nu op je picknick het ijs met de meloen uit en je hebt het lekkerste toetje ooit!