Dagrecept: Gevulde groenten op z’n Grieks

De meeste mensen hebben hun vakantie in eigen land of over de grens al geboekt. Ik wilde graag naar Griekenland, maar zoals u in deze krant kon lezen is dat vaak prijzig, om het zachtjes uit te drukken.

Gelukkig heb ik een redelijk alternatief gevonden in Zuid-Spanje. Griekenland halen we ondertussen maar naar Nederland met deze gevulde groenten op z’n Grieks, uit het nieuwe boek Athína van Chloé Monchalin en Benjamin Rousselet (Becht). Snijd de kapjes (bewaren!) van de tomaten en bolcourgettes en schep het vlees eruit; de randen moeten een ½ cm dik blijven. Hak het vruchtvlees grof, zet opzij. Fruit de uien in een koekenpan met olijfolie en een beetje zout. Voeg dan alle gehakt toe, bak op hoog vuur bruin en rul. Doe daarna het vruchtvlees erbij en meng goed. Zet het vuur laag, blus af met de wijn en roer de aanbaksels los. Voeg de oregano toe en laat nog 20 minuten sudderen (geregeld roeren). Proef en breng verder op smaak. Verwarm de oven voor tot 180 graden (hete lucht). Verdeel de aardappel over een ovenschaal, breng op smaak met bouillon, olijfolie, zout en peper. Vul de groenten royaal met de vulling, druk goed aan en dek af met de kapjes. Leg ze boven op de aardappelblokjes. Bak nog 30-40 minuten in de oven, schep regelmatig om. Nodig voor 4 personen: - 4 grote tomaten - 4 bolcourgettes - 3 witte uien (gesnipperd) - 500 g rundergehakt - 200 g gemengd gekruid gehakt - 100 ml witte wijn - 3-4 takjes verse oregano - 1 kg aardappels in blokjes - 100 ml groentebouillon Vrij nieuwsbrief Wekelijks alles over lifestyle, reizen, culinair en wonen. Inschrijven Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Lees hier ons privacybeleid.